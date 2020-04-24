Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06

Пандемия лишила Россию шансов выступить на мужском ЧМ по гандболу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Европейская гандбольная федерация (EHF) отменила квалификационный турнир на мужской чемпионат мира 2021 года в Египте из-за пандемии коронавируса.

СпортСборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИЧитать подробнее

Как сообщается на сайте организации, Европа делегирует на ЧМ сборные на основании их выступления на чемпионате Европы-2020. В список европейских команд, которые поедут на ЧМ, отсутствует сборная России: на прошедшем ЧЕ она заняла лишь 22-е место, а на чемпионат мира после этого могла попасть только через квалификацию.

От Европы на ЧМ выступят: Словения, Германия, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Белоруссия, Исландия, Чехия, Франция, Испания, Хорватия, Норвегия и Дания.

В свою очередь, Россия выступит на женском чемпионате Европы-2020 в Норвегии и Дании. Здесь отбор осуществлялся по выступлениям на ЧЕ-2018. Также на турнире выступят Франция, Нидерланды, Румыния, Швеция, Венгрия, Черногория, Германия, Сербия, Испания, Словения, Польша, Чехия, Хорватия, Норвегия и Дания.

гандбол

Новости по теме

Новости

В "Формуле-1" допустили, что чемпионат в 2020 году не состоится вообще

В "Формуле-1" допустили, что чемпионат в 2020 году не состоится вообще

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

ВЭБ стал владельцем 77,6% акций ФК ЦСКА

ВЭБ стал владельцем 77,6% акций ФК ЦСКА

Российский вратарь Демченко перешел в "Монреаль"

УЕФА рекомендовал после окончания пандемии завершить чемпионаты стран

УЕФА рекомендовал после окончания пандемии завершить чемпионаты стран

Япония берет на себя расходы, связанные с переносом Олимпиады

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"
Российская премьер-лига-2019/20

Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей

Союз биатлонистов утвердил старших тренеров сборной России

Блаттер включил Яшина в сборную Европы всех времен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');