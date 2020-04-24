Пандемия лишила Россию шансов выступить на мужском ЧМ по гандболу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Европейская гандбольная федерация (EHF) отменила квалификационный турнир на мужской чемпионат мира 2021 года в Египте из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте организации, Европа делегирует на ЧМ сборные на основании их выступления на чемпионате Европы-2020. В список европейских команд, которые поедут на ЧМ, отсутствует сборная России: на прошедшем ЧЕ она заняла лишь 22-е место, а на чемпионат мира после этого могла попасть только через квалификацию.

От Европы на ЧМ выступят: Словения, Германия, Португалия, Швеция, Австрия, Венгрия, Белоруссия, Исландия, Чехия, Франция, Испания, Хорватия, Норвегия и Дания.

В свою очередь, Россия выступит на женском чемпионате Европы-2020 в Норвегии и Дании. Здесь отбор осуществлялся по выступлениям на ЧЕ-2018. Также на турнире выступят Франция, Нидерланды, Румыния, Швеция, Венгрия, Черногория, Германия, Сербия, Испания, Словения, Польша, Чехия, Хорватия, Норвегия и Дания.