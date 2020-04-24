Футболистам Бундеслиги предложили играть в масках и не обниматься, празднуя голы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министерство труда Германии предлагает ряд условий для возобновления чемпионата страны по футболу.

В частности, как сообщает Spiegel, футболисты профессиональных клубов должны играть в масках. Причем речь идет не о повседневных, а специальных масках, основанных на медицинских стандартах. Они должны защищать нос и рот. Маски не должны скользить, а игроки – касаться их руками во время игры.

Если же маска соскользнула, игра должна быть немедленно остановлена. Кроме того, поскольку маски смачиваются намного быстрее из-за увеличенного объема дыхания, они становятся непригодны для использования: игроки должны менять их каждые 15 минут.

Также во время матча должен был устроен короткий перерыв, во время которого участники игры должны соблюдать минимальное расстояние друг от друга в полтора метра.

Любые контакты с партнерами по команде и соперниками, не касающиеся игровых моментов, должны быть ограничены. Предлагается запретить и объятия во время празднования гола: нарушителей обяжут карать желтыми карточками.

Другой вариант мер – полный карантин для игроков, тренеров, медицинского персонала и других лиц, которые контактируют с футболистами. Предлагается всех их размещать в большой гостинице, предназначенной только для них.

В настоящее время чемпионат Германии по футболу приостановлен, как и многие турниры в стране и мире, из-за пандемии коронавируса.