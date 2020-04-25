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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06

Непомнящий проиграл Накамуре в четвертом туре онлайн-супертурнира

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя США Хикару Накамуры в матче четвертого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Результат встречи – 2,5:1,5 в польз у Накамуры.

Непомнящий занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Накамура – на втором месте, 10 очков. Во главе турнирной таблицы – норвежец Магнус Карлсен, который и является организатором соревнования. Обладатель мировой шахматной короны к настоящему моменту набрал 11 баллов.

Турнир стартовал 18 апреля, в нем участвует восемь гроссмейстеров. Они сыграют друг с другом по разу в круговом турнире, после чего четыре лучших разбиваются на полуфинальные пары, а их победители выходят в финал.

Каждый матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.

шахматы

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