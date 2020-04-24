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Карлсен выиграл в четвертом туре онлайн-супертурнира

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен добился победы над французом Максимом Вашье-Лагравом в четвертом туре онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

Результат матча – 2,5:1,5 в пользу обладателя мировой шахматной короны.

В другом матче игрового дня американец Фабиано Каруана выиграл у иранца Алирезы Фируджи, выступающего под флагом ФИДЕ, - 3:1.

Турнир организовал Карлсен. В четырех матчах он набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице. Россиянин Ян Непомнящий занимает шестое место, набрав пять очков в трех матчах.

Турнир стартовал 18 апреля, в нем участвует восемь гроссмейстеров. Они сыграют друг с другом по разу в круговом турнире, после чего четыре лучших разбиваются на полуфинальные пары, а их победители выходят в финал.

Матч состоит из четырех 15-минутных партий плюс 10 добавленных секунд после каждого хода. Если четыре партии победителя не выявили, назначается тай-брейк. Он проходит в формате "армагеддона" - решающей партии, в которой белые фигуры имеют 5 минут, а черные - 4 минуты. В данном случае белым необходима победа, тогда как черным достаточно сыграть вничью.

шахматы

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