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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07

Гран-при Франции "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба гонки.

"Гран-при Франции 2020 года, назначенный на 28 июня, отменен из-за глобальной вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее были отменены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Азербайджане, Канаде, Австралии, Монако и Испании.

Между тем, генеральный директор компании Liberty Media, владеющей правами на "Формулу-1", Грег Маффей заявлял об отсутствии гарантий, что сезон в 2020 будет проходить.

"Мы рассматриваем гипотетические ситуации, в которых будет ноль гонок, а также другие, с 15-18 этапами без болельщиков", - приводит слова Маффея Marca.

"У нас нет никаких гарантий, что сезон начнется", - сказал Маффей.

автоспорт Формула-1 коронавирус

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