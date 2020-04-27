РПЛ допустила расширение лиги до 18 клубов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига рассматривает вариант увеличения числа клубов с 16 до 18, если сезон-2019/2020 не будет доигран из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 пройдет без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами", - говорится в сообщении.

В случае, если турнир будет доигран до конца, по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

"Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ. Окончательное решение будет принято Исполкомом РФС", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что РПЛ предложила клубам две даты возобновления чемпионата - 21 и 28 июня.