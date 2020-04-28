В Италии допустили досрочный финиш чемпионата по футболу без выявления победителя

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Серии А, главного дивизиона итальянского футбола, рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата страны, сообщает Football Italia.

Отмечается, что в Серии А опасаются слишком позднего возобновления чемпионата, прерванного, как и почти во всех странах, из-за пандемии коронавируса. На этот случай разработан План Б, согласно которому шесть лучших команд – на момент приостановки чемпионата – получат соответствующие путевки в еврокубки.

Чемпион же выявлен не будет, причем сообщается, что данная инициатива исходит от представителей "Ювентуса", лидирующего в турнирной таблице. Туринский клуб, согласно информации, рассчитывает избежать противоречий с римским "Лацио", отстающим на одно очко.

Кроме того, команд-аутсайдеров планируют оставить в Серии А, а две сильнейшие команды Серии B пойдут на повышение. Таким образом, число клубов Серии А увеличится с 20 до 22.

В Серии А в нынешнем сезоне команды провели по 26 матчей из 38.