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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01

ХК "Витязь" продлил контракт с главным тренером Кравецом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Подольский хоккейный клуб "Витязь" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Михаилом Кравецом.

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Как сообщает пресс-служба клуба, контракт продлен на один год, до 30 апреля 2021 года.

Сам Кравец заявил, что "очень рад продолжить работу в подмосковном клубе".

"Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом. Из-за объявления изоляции возникли технические сложности, и теперь они позади. Будем строить новую команду, конечно, сохранив костяк, и побеждать!" – приводятся слова тренера.

56-летний Кравец возглавил "Витязь" весной 2019 года. При нем команда лидировала в регулярном чемпионате КХЛ, однако завершила его на седьмом месте в Западной конференции, после чего проиграла по победам (0-4) петербургскому СКА в первом раунде плей-офф. Правда, сезон в КХЛ вскоре был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

хоккей КХЛ

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