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Олимпийские чемпионы Барабанов, Зуб и Зубарев покинули СКА

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Защитники Артем Зуб, Андрей Зубарев, нападающие Александр Барабанов, Ярно Коскиранта и Йори Лехтеря завершили выступления в петербургском хоккейном клубе СКА.

"У хоккеистов истекли контракты с армейским клубом, и в следующем сезоне они не будут выступать в Петербурге. ХК СКА желает игрокам удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба, размещенном на сайте СКА.

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Барабанов является воспитанником СКА, за команду он провел 330 матчей, набрав 160 (73+87 по системе "гол+пас") очков.

Зуб пришел в СКА по ходу сезона-2016/17. На его счету в составе петербургской команды 212 матчей и 48 (16+32) очков.

Зубарев стал игроком СКА в 2015 году, сыграл за него 311 матчей, набрал 114 (67+47) очков.

Финн Лехтеря пришел в СКА в 2019 году, его соотечественник Коскиранта – в 2015г. На счету Лехтеря в составе СКА 51 матч и 30 (15+15) очков. На счету Коскиранты - 311 игр и 114 (67+47) баллов.

Барабанов, Зуб и Зубарев стали победителями ОИ-2018 в составе российской команды. Барабанов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, Зуб, Зубарев и Коскиранта выиграли этот турнир по разу.

хоккей ХК СКА

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