В РФС и РПЛ назвали 21 июня оптимальной датой для возобновления сезона

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев считает, что 21 июня является самой удобной датой для возобновления чемпионата страны, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

"Трое суток без перерыва мы обсуждали все варианты возобновления чемпионата. Все мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее, но наша главная задача - обеспечить безопасность футболистов. Ключевая дата - 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить свои клубы для участия в еврокубках", - сказал Алаев в эфире "Матч ТВ".

"Нам надо четыре-пять недель, чтобы доиграть оставшиеся туры РПЛ, минимум три недели нужны на набор кондиций игроками и еще надо вернуть легионеров, которые еще должны пройти карантин. Если 15 мая прибывают все футболисты, 1 июня начинаются тренировки и 21 июня начинается чемпионат, то это единственный реалистичный сегодня вариант", - добавил он.

Президент Тинькофф - Российской премьер-лиги Сергей Прядкин также назвал 21 июня "самой удобной датой". Прядкин в эфире Матч ТВ" сообщил, что накануне большинство клубов РПЛ поддержали дату 21 июня.

"Большинство клубов проголосовали за то, чтобы доиграть чемпионат и возобновить турнир 21 июня", - заявил Прядкин.

Он подчеркнул, что лига рассматривала варианты рестарта сезона и в другие даты.

"РПЛ разработала разные варианты - раньше 21-го и позже 28 июня", - сказал он.

Накануне сообщалось, что РПЛ и РФС рассматривают два варианта начала чемпионата, который был прерван из-за пандемии коронавируса: 21 или 28 июня.