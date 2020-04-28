Экс-хоккеист "Вашингтона" Семин продлил контракт с "Витязем"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Семин подписал новое соглашение с подольским хоккейным клубом "Витязь".

Как сообщается на сайте "Витязя", срок действия контракта составит год.

36-летний Семин выступает за подольский клуб с 2018 года.

В КХЛ он защищал цвета также нижегородского "Торпедо". Кроме того, он имеет выступлений в НХЛ, где основную часть карьеры провел в "Вашингтоне".

В составе сборной России Семин стал двукратным чемпионом мира.