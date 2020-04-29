Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Российский биатлонист Александр Логинов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки кандидатов в мужскую и женскую сборные страны на централизованную подготовку к следующему сезону.

Как сообщает пресс-служба СБР, в общей сложности в обеих командах 48 человек.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Иванов, Вадим Истамгулов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Алексей Петров, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Евгений Сидоров, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Карим Халили, Юрий Шопин.

Женщины: Татьяна Акимова, Анастасия Барковская, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Кристина Резцова, Резеда Сибгатуллина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Халиуллина, Полина Шевнина, Екатерина Юрлова-Перхт.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого сезона лучшими биатлонистами России были признаны Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт.