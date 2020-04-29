Федерация бокса России возобновит сезон боями без зрителей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России после отмены карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, готова проводить бои без зрителей, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Когда будут введены послабления в режим самоизоляции, мы сразу же проведем первые турниры без зрителей. Как только будет официальное разрешение, то мы готовы провести соревнования по профессиональному и олимпийскому боксу уже в конце мая", - цитирует Кремлева пресс-служба федерации.

"При этом мы понимаем, что международное сообщение может сразу же не открыться. Это не от нас зависит", - отметил генсек организации.

"Мы пока переквалифицировались в волонтеров. И нам нужны всего лишь сутки, чтобы обратно переквалифицироваться в спортсменов", - добавил он.

В настоящее время соревнования по боксу в России (как и в мире) приостановлены из-за пандемии коронавируса.