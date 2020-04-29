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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45

РФС объяснил, куда потратит компенсацию ФИФА за убытки из-за пандемии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Средства, полученные Российским футбольным союзом от Международной федерации футбола (ФИФА), будут направлены на проект подготовки резерва "Наша смена" и на развитие Юношеской футбольной лиги, сообщил журналистам директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

СпортФИФА выделит национальным федерациям $150 млнЧитать подробнее

"ФИФА перечислит национальным ассоциациям $500 тысяч. Часть средств собираемся направить на реализацию проекта подготовки резерва "Наша смена", другую - на Юношескую футбольную лигу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ФИФА направит $150 млн ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов - по $500 тыс. на каждую ассоциацию.

"ФИФА выплатит все финансовые средства, причитающиеся ассоциациям-членам на 2019 и 2020 годы, в ближайшие дни в качестве первого шага Плана оказания помощи футбольному сообществу, пострадавшему от пандемии COVID-19. В общей сложности около $150 млн будут распределены между 211 национальными футбольными руководящими органами по всему миру", - говорилось в сообщении пресс-службы ФИФА.

футбол ФИФА РФС

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