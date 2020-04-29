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Рекордсмен КХЛ Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Данисом Зариповым.

"Контракт рассчитан до окончания сезона 2020/21.

39-летний Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он выигрывал трофей в составе "Ак Барса". В прошлом сезоне форвард провёл 52 матча и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности +2. Также в чемпионате 2019/20 Зарипов сыграл свой 1200-й матч в национальных первенствах и стал лучшим бомбардиром "Ак Барса" в КХЛ.

В составе сборной России Зарипов трижды (в 2008, 2009 и в 2014 годах) выигрывал золото чемпионатов мира. Также на его счету серебро ЧМ-2015 и бронза ЧМ-2007.

хоккей КХЛ

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