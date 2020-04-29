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Умер легендарный советский копьеметатель Янис Лусис

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - После тяжелой болезни на 81-м году жизни скончался легендарный копьеметатель, олимпийский чемпион Янис Лусис, сообщили агентству BNS в Латвийском легкоатлетическом союзе.

В последнее время Лусис, который в составе сборной СССР стал золотым призером Олимпийских игр 1968 года в метании копья, боролся с болезнью, был объявлен сбор пожертвований на его лечение.

Лусис участвовал в четырех Олимпиадах и завоевал три олимпийские медали - золотую, серебряную и бронзовую. Также он являлся четырехкратным чемпионом Европы, 12-кратным чемпионом СССР, десятикратным чемпионом Латвии и двукратным рекордсменом мира в метании копья.

легкая атлетика

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