Главного тренера "Салавата Юлаева" понизили в должности

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Николай Цулыгин больше не является главным тренером уфимского ХК "Салават Юлаев", следует из сообщения на сайте клуба.

Отмечается при этом, что он продолжит работу в тренерском штабе "Салавата".

"О назначении нового главного тренера "юлаевцев" и полном составе тренерского штаба мы сообщим в ближайшее время", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим Николая Леонидовича за проведенную работу", - отмечается в сообщении.

Цулыгин возглавлял "Салават Юлаев" на протяжении двух последних сезонов. В минувшем плей-офф уфимский клуб прошёл омский "Авангард" в первом раунде плей-офф, после чего КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.