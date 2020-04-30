Обладатель Кубка Гагарина Хохряков продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" объявил о подписании нового контракта с форвардом Петром Хохряковым.

"Нападающий Пётр Хохряков заключил новое соглашение с ХК "Салават Юлаев", рассчитанное на 2 сезона", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Хохряков выступает за клуб из столицы Башкортостана с 2018 года. Его карьере в "Салавате Юлаеве" предшествовала игра в ряде клубов, включая команд КХЛ "Нефтехимик", СКА и "Авангард". В составе СКА Хохряков стал обладателем Кубка Гагарина-2014/15.

В сезоне-2019/20 нападающий провел за уфимскую команду 45 матчей в регулярном чемпионате, набрав 8 (3+5 по системе "гол+пас") очков. Еще три шайбы он забросил в матчах плей-офф.

Всего за карьеру в КХЛ на его счету 513 матчей и 136 (66+70) очков.