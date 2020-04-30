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Новым главным тренером "Салавата" стал ассистент предыдущего

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новым главным тренером уфимского "Салавата Юлаева" стал финский специалист Томи Ламса, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в четверг.

"Соглашение с финским специалистом рассчитано на один сезон", - говорится в сообщении.

Ламса входит в тренерский штаб команды с 2017 года.

Ранее в четверг сообщалось, что клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, который, однако, продолжит работу в тренерском штабе.

хоккей КХЛ

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