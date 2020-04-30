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Непомнящий победил в последнем туре онлайн-супертурнира

Определились полуфинальные пары, Непомнящий в плей-офф не попал

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил победой выступление в круговом этапе онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.

В заключительном туре этапа он нанес поражение представителю Ирана Алирезе Фирудже (который, однако, выступает под флагом ФИДЕ) – 3:2. Победы россиянин добился благодаря успешной игре на тай-брейке.

Набрав 8 очков, Непомнящий занял пятое место и остался за бортом плей-офф.

Место в полуфинале, согласно регламенту, получают четыре из восьми участников. В частности, туда пробился организатор турнира, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил китайцу Дин Лижэню (1:3). С ним он 2 мая встретится и в полуфинале: норвежец на круговом этапе стал третьим (13 очков), представитель Китая – вторым (15).

В другом полуфинале 1 мая сыграют Хикару Накамура (первое место, 15 очков) и Фабиано Каруана (четвертое, 13).

Призовой фонд турнира- $250000, эта сумма будет распределена между всеми участниками. Победитель получит $70000, финалист - $45000. Занявшим третье и четвертое места достанется по $30000. Остальные в зависимости от занятых мест получат $22500 (Непомнящий), $20000, $17500 и $15000.

шахматы Ян Непомнящий

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