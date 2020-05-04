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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Готовится новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил в понедельник президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим", - написал он в своем твиттере.

По его словам, для анализа потребуется всего несколько капель крови.

Как заявил Банька, "нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA".

ВАДА Витольд Банька

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