ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Готовится новый способ тестирования спортсменов на допинг, заявил в понедельник президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим", - написал он в своем твиттере.

Dried Blood Spot (DBS) has the potential to be a real revolution in anti-doping!!! WADA and partners are working on this project for some time. DBS is about collecting a few drops of blood on a piece of paper for doping analysis. We need it ASAP, but in accordance with the Code! — Witold Bańka (@WitoldBanka) May 4, 2020

По его словам, для анализа потребуется всего несколько капель крови.

Как заявил Банька, "нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA".