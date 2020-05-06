Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40

Переход Понсе из "Ромы" в "Спартак" стал поводом для обращения в ФИФА

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с иском на итальянскую "Рому" в связи с обстоятельствами перехода в московский "Спартак" нападающего Эсекьеля Понсе.

Как говорится в заявлении южноамериканского клуба на его сайте, "Рома" не выплатила полагающийся процент (в СМИ речь идет о 40%) от перепродажи аргентинского игрока в "Спартак". "Ньюэллс Олд Бойз" утверждает, что трансфер Понсе в российский клуб был оформлен так, чтобы избежать этой выплаты.

Сообщается, что иск подан на сумму свыше 2 млн евро.

Понсе начал профессиональную карьеру в составе "Ньюэллс Олд Бойз" в 2013 году. В 2015 году перешел в "Рому", но в официальных матчах за эту команду не играл. Вместо этого выступал на правах аренды за тот же "Олд Бойз", а также за испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК.

В 2019 году Понсе подписал контракт со "Спартаком". В чемпионате России забил за московскую команду семь мячей, в Кубке России – три.

футбол

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

ВАДА разработает новый способ проверки спортсменов на допинг

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

Гендиректор женского гандбольного ЦСКА: планируем стать одним из топовых клубов Европы

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

ПСЖ объявлен чемпионом Франции после досрочного завершения Лиги 1

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Первенство Футбольной национальной лиги решено не возобновлять

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Рекордсмен КХЛ Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Назван расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');