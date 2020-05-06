Переход Понсе из "Ромы" в "Спартак" стал поводом для обращения в ФИФА

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с иском на итальянскую "Рому" в связи с обстоятельствами перехода в московский "Спартак" нападающего Эсекьеля Понсе.

Как говорится в заявлении южноамериканского клуба на его сайте, "Рома" не выплатила полагающийся процент (в СМИ речь идет о 40%) от перепродажи аргентинского игрока в "Спартак". "Ньюэллс Олд Бойз" утверждает, что трансфер Понсе в российский клуб был оформлен так, чтобы избежать этой выплаты.

Сообщается, что иск подан на сумму свыше 2 млн евро.

Понсе начал профессиональную карьеру в составе "Ньюэллс Олд Бойз" в 2013 году. В 2015 году перешел в "Рому", но в официальных матчах за эту команду не играл. Вместо этого выступал на правах аренды за тот же "Олд Бойз", а также за испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК.

В 2019 году Понсе подписал контракт со "Спартаком". В чемпионате России забил за московскую команду семь мячей, в Кубке России – три.