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Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе в попытках переманить Загитову

Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе в попытках переманить Загитову
Фигурист и тренер Евгений Плющенко
Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко выступил с обращением в адрес тренера Этери Тутберидзе, обвинившей его в том, что он как тренер пытается переманить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

"Ей-богу, Этери! Если бы я хотел кого-то "переманивать", уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую "Плющенко-тим", с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только "тим-Тутберидзе", - написал Плющенко в инстаграме.

"Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение, именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать", - утверждает Плющенко.

"Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется, не собирался вмешиваться не в свою компетенцию. Все зависело только от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе - осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта", - посетовал он.

"На этом, в общем-то, все мое мифическое "переманивание" и закончилось", - добавил триумфатор Игр-2006 и 2014.

При этом Плющенко отметил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся фигуристов.

"Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что "Тутберидзе-тим" берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет", - сказал Плющенко.

Заочная полемика Тутберидзе, Плющенко и других персон фигурного катания началась после того, как Загитова в пятницу сообщила, что приостанавливает свою карьеру.

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на неоднозначные мнения по поводу приостановления карьеры одной из лучших воспитанниц специалиста.

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", - говорится в заявлении команды Тутберидзе в инстаграме.

В частности, команда Тутбердзе ответила Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе", - говорится в заявлении команды Тутберидзе.

Кроме того, авторы обвинили двукратного олимпийского чемпиона в попытках переманить Загитову к себе и пожелали воспитать своих спортсменов, подчеркнув при этом, что "для этого нужно посещать тренировочный процесс".

К слову, в воскресенье появилось сообщение уже самой Загитовой. Она сказала, что во время эфира на Первом канале от волнения не смогла четко донести свои мысли, и подчеркнула, что не планирует в скором времени завершать карьеру.

"Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю", - написала она в инстаграме.

фигурное катание

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