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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:32

В Германии назвали точную дату возобновления чемпионата Бундеслиги

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Чемпионат Германии по футболу решено возобновить 16 мая.

"Первая и вторая Бундеслиги планируют 16 мая возобновить игры", - заявил генеральный директор Бундеслиги, главного дивизиона немецкого чемпионата, Кристиан Зейферт в ходе пресс-конференции в четверг. Зрители допускаться не будут.

СпортЧемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине маяЧитать подробнее

Как сообщает Deutsche Welle, одним из первых матчей, которой пройдет в рамках Бундеслиги будет рурское дерби между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" (Гельзенкирхен).

Таким образом, чемпионат Германии станет первым из национальных первенств, который возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Накануне канцлер Германии Ангела Мекрель заявила: "Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены".

Это заявление она сделала после того, сообщила, что Германия уже прошла первый этап пандемии коронавируса COVID-19.

Между тем, ряд чемпионатов – Франции, Нидерландов, Бельгии, - как сообщалось, было решено завершить досрочно. Однако если во Франции чемпионом был признан лидировавший на момент приостановки чемпионата ПСЖ, то в Нидерландах и Бельгии победителей чемпионатов решено не объявлять.

В свою очередь, чемпионат Белоруссии паузу из-за пандемии не делал, турнир продолжает проходить.

Чемпионат Германии по футболу, как и многие турниры в большинстве странах и по многим видам спорта, прерван из-за пандемии в марте. В турнирной таблице Бундеслиги лидирует мюнхенская "Бавария". Она набрала 55 очков и на четыре балла опережает идущую второй "Боруссию" (Дортмунд). Позади 25 туров чемпионата, командам осталось пройти еще девять.

Германия футбол

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