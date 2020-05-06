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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52

Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.

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"Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в среду по итогам консультаций с властями федеральных земель ФРГ.

Это заявление она сделала после того, сообщила, что Германия уже прошла первый этап пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее Министерство труда Германии предлагало ряд условий для возобновления чемпионата страны по футболу. В частности, футболисты профессиональных клубов должны играть в масках. Причем речь идет не о повседневных, а специальных масках, основанных на медицинских стандартах. Они должны защищать нос и рот. Маски не должны скользить, а игроки – касаться их руками во время игры.

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В марте немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит заявлял, что возобновление чемпионата Германии в 2020 году невозможно.

Чемпионат Германии по футболу, как и многие турниры в большинстве странах и по многим видам спорта, прерван из-за пандемии в марте. В турнирной таблице Бундеслиги лидирует мюнхенская "Бавария". Она набрала 55 очков и на четыре балла опережает идущую второй "Боруссию" (Дортмунд). Позади 25 туров чемпионата, командам осталось пройти еще девять.

Хроника коронавируса. Май.

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В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".
футбол Германия

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