Чемпионат Германии по футболу возобновят во второй половине мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германия планирует разрешить проведение матчей Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата страны по футболу, со второй половины мая.

"Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в среду по итогам консультаций с властями федеральных земель ФРГ.

Это заявление она сделала после того, сообщила, что Германия уже прошла первый этап пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее Министерство труда Германии предлагало ряд условий для возобновления чемпионата страны по футболу. В частности, футболисты профессиональных клубов должны играть в масках. Причем речь идет не о повседневных, а специальных масках, основанных на медицинских стандартах. Они должны защищать нос и рот. Маски не должны скользить, а игроки – касаться их руками во время игры.

В марте немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит заявлял, что возобновление чемпионата Германии в 2020 году невозможно.

Чемпионат Германии по футболу, как и многие турниры в большинстве странах и по многим видам спорта, прерван из-за пандемии в марте. В турнирной таблице Бундеслиги лидирует мюнхенская "Бавария". Она набрала 55 очков и на четыре балла опережает идущую второй "Боруссию" (Дортмунд). Позади 25 туров чемпионата, командам осталось пройти еще девять.