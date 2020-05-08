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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22

Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки на клубной базе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Игроки испанского футбольного клуба "Барселона" приступили к тренировкам на базе ФК, о чем свидетельствуют фотографии, выложенные в твиттере каталонцев.

До этого игроки в период карантина поддерживали форму удаленно.

Ранее "Барселона" анонсировала возвращение футболистам к занятиям на клубной базе. Тренировки, правда, несут индивидуальный характер, а спортсмены, согласно рекомендациям органов здравоохранения, соблюдают между собой необходимую дистанцию.

Чемпионат Испании по футболу, как и многие другие национальные турниры, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Испания является второй, вслед за США, страной в мире по числу людей, зараженных вирусом COVID-19.

футбол ФК Барселона

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