Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки на клубной базе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Игроки испанского футбольного клуба "Барселона" приступили к тренировкам на базе ФК, о чем свидетельствуют фотографии, выложенные в твиттере каталонцев.

До этого игроки в период карантина поддерживали форму удаленно.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

Ранее "Барселона" анонсировала возвращение футболистам к занятиям на клубной базе. Тренировки, правда, несут индивидуальный характер, а спортсмены, согласно рекомендациям органов здравоохранения, соблюдают между собой необходимую дистанцию.

Чемпионат Испании по футболу, как и многие другие национальные турниры, был прерван из-за пандемии коронавируса.

Испания является второй, вслед за США, страной в мире по числу людей, зараженных вирусом COVID-19.