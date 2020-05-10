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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50

Сборная России по шахматам стала четвертой на Кубке наций

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сборная России заняла четвертое место в рамках шахматного онлайн-турнира на Кубок наций.

В девятом туре россияне сыграли вничью – 2:2 – с командой "Остального мира". В составе сборной России белыми фигурами сыграли свои партии Сергей Карякин и Ольга Гиря, черными – Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин. Гиря и Андрейкин победили, Артемьев и Карякин – проиграли.

В десятом туре Россия победила Индию – 2,5:1,5. Артемьев и Андрейкин, играя белыми фигурами, победили; Гиря (черными) проиграла, а Карякин (черными) сыграл вничью.

Итоговое положение команд в групповом турнире: 1.Китай – 17 очков, 2.США – 13, 3.Европа – 13, 4.Россия – 8, 5.Индия – 5, 6."Остальной мир" – 4.

Таким образом, в Суперфинале, куда по регламенту попадают две лучшие команды, сыграют сборные Китая и США. Решающий матч пройдет в воскресенье.

Заявка каждой из команд на турнире состоит из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны играть четыре человека, включая как минимум одну женщину. Каждая команда по ходу турнира играет с каждой по два раза

шахматы

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