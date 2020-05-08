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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38

Россия проиграла Китаю на шахматном Кубке наций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по шахматам потерпела поражение от соперников из команды Китая в матче восьмого тура онлайн-турнира в рамках Кубка наций.

Результат матча – 2,5:1,5 в пользу представителей Китая.

В составе российской команды проиграла свою партию Александра Горячкина, она играла черными фигурами. Остальные участники сборной России свои партии завершили вничью: Ян Непомнящий и Сергей Карякин играли белыми фигурами, Владислав Артемьев – черными.

Кроме того, в восьмом туре команды Европы и Индии сыграли вничью (2:2), а сборная США победила команду "Остального мира" (3:1).

Турнирное положение выглядит следующим образом: 1.Китай – 15 очков, 2.США – 11, 3.Европа – 10, 4.Индия – 5, 5.Россия – 5, 6."Остальной мир" – 2.

По регламенту соревнования, заявка каждой из команд состоит из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны играть четыре человека, включая как минимум одну женщину. Каждая команда по ходу турнира играет с каждой по два раза.

Две лучшие сборные сыграют в Суперфинале.

Кубок наций проходит с 5 по 10 мая.

шахматы

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