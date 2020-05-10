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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50

Ни у одного из российских футболистов не нашли коронавирус

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Заболевших коронавирусом среди российских футболистов не выявлено, заявил главный врач мужской национальной сборной команды России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в эфире "Матч ТВ".

"Сегодня ни один российский футболист не инфицирован коронавирусом и не изолирован. Мне кажется, можно попытаться возобновить чемпионат", - сказал Безуглов.

"РФС и РПЛ прилагают колоссальные усилия, чтобы возобновить чемпионат с минимальными рисками. Идут консультации с профильными ведомствами. В настоящее время обстоятельства позволяют без зрителей попытаться провести матчи чемпионата России", - добавил он.

Между тем генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что союз настроен как можно скорее возобновить проведение матчей чемпионата России.

"Мы настроены на то, что футбол должен вернуться как можно быстрее. Сегодня та ситуация, когда все стороны должны сделать все зависящее от них, чтобы вернуть футбол. Последнее слово за соответствующими органами", - сказал Алаев в эфире "Матч ТВ".

"На мой взгляд, шансы на это высокие. Призываю прекратить все дискуссии, нам надо вернуть футбол, и шансы на это есть. Государственные институты нам скажут свое решающее слово", - добавил он, подчеркнув, что "такая пауза - губительна для футбола".

"Наша общая задача - вернуть футболу, мне непонятно, что некоторые клубы, решая свои задачи, рассматривают вариант прекращения первенства", - сказал Алаев.

Он сообщил, что РФС совместно с Российской премьер-лигой и министерством спорта разрабатывают специальный регламент проведение матчей в условиях коронавируса. "Это серьезный документ, который готовил не только РФС, но и РПЛ и Минспорта. Мы взяли лучшую практику, в том числе немецкой Бундеслиги и чемпионата Швейцарии. Этот документ принципиально важен, мы его попробуем внедрить, что поможет запустить всю пирамиду российского футбола", - сообщил генеральный секретарь РФС.

В свою очередь директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Евгений Савин заявил, что сейчас разрабатывается механизм для возвращения иностранных футболистов и тренеров, которые на период распространения коронавируса покинули Россию. "Чуть меньше 70 игроков и тренеров находятся за рубежом. (...) Насколько я знаю, в целом позитивные ожидания от решения этого вопроса", - сказал Савин.

"Сложно представить себе возобновление чемпионата без этих людей. Некоторые тренерские штабы почти в полном составе находятся не в России. Надо их вернуть, чтобы начать тренировочный процесс", - добавил представитель РПЛ.

15 мая состоится заседание исполкома РФС по вопросу о возможности проведения матчей Российской премьер-лиги, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
РФС Эдуард Безуглов коронавирус

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