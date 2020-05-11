Сборная Китая выиграла шахматный Кубок наций

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной Китая завоевали Кубок наций.

В суперфинале они сыграли вничью с командой США – 2:2. По регламенту турнира его победителем в случае ничьи признается команда, ставшая лучшей на круговом этапе. Там Китай стал первым (17 очков), сборная США – второй (13).

В суперфинал вышли две лучшие из шести сборных. Команда России на круговом этапе заняла четвертое место (8 очков).

Заявка каждой из команд на турнире состояла из шести гроссмейстеров. В каждом матче в команде должны были играть четыре человека, включая как минимум одну женщину. Каждая команда по ходу турнира играла с каждой по два раза