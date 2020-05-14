Макгрегор поддержал впавшего в кому отца Нурмагомедова

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в тяжелом состоянии госпитализированному в Москве.

"Молюсь за выздоровление Абдулмапана Нурмагомедова. Человек воспитал огромное количество чемпионов мира по всем борцовским дисциплинам", - написал Макгрегор в твиттере.

"Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых", - добавил ирландец.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

Как сообщалось, Абдулмапан Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже в тяжелом состоянии был перевезен в Москву. По информации одного из источников издания "Спорт-Экспресс", Нурмагомедов-старший впал в кому.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", - сказал источник.

Абдулманап Нурмагомедов, будучи тренером, воспитал 18 спортсменов-чемпионов мира.

Что касается Макгрегора, то он был одним из соперников Хабиба в борьбе за титул чемпиона UFC: осенью 2018 года ирландец проиграл россиянину.