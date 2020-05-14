В генах биатлониста Устюгова нашли мутации, выводящие его из-под обвинений в допинге

Путин уверен, что работа генетиков на этом направлении "будет весомым аргументом в диалоге" по ситуации с Устюговым

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генетические данные российского биатлониста Евгения Устюгова, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил, показали, что уровень гемоглобина спортсмена оказался повышенным естественном образом, из-за генетический особенностей.

Как сообщил директор института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров, эти данные будут переданы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Полученные генетические данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в процессе антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда", - сказал Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

Крайне редкие мутации

"В трех генах наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина. Таким образом, постоянный повышенный уровень гемоглобина этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими способностями", - рассказал он.

Макаров напомнил, что в феврале Международный союз биатлонистов выдвинул (IBU) обвинения против Евгения Устюгова в связи с аномальными показателями его биологического паспорта. Обвинение основывалось на аномально повышенном уровне гемоглобина. На его основе IBU требует дисквалифицировать результаты Устюгова, в числе которых золотая медаль за эстафету на Олимпиаде-2014 в Сочи.

"К нам обратились адвокаты спортсмена с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянный", - рассказал он

По словам Макарова, при исследовании учитывались не только гены спортсмена, но и его родителей.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поблагодарил Макарова за работу по делу Устюгова, отметив, что эта помощь сейчас, как никогда, кстати. Он выразил уверенность, что работа генетиков на этом направлении "будет весомым аргументом в диалоге" по ситуации с Устюговым.

Устюгова лишили золота ОИ-2014, Россия лишилась первого места в медальном зачете

В феврале сообщалось, что IBU выдвинул обвинения против российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы

Слепцовой в нарушении антидопинговых правил и лишил их наград. Обвинения последовали "на основании данных, полученных после изучения проб московской лаборатории от 2013 года".

После решения IBU лишить Устюгова золотой медали Игр-2014 , в активе России на соревнованиях в Сочи осталось 10 наград высшего достоинства. Это – на одну золотую медаль меньше, чем у шедшей второй Норвегии. До этого, при равенстве количества золотых медалей, у России было преимущество по числу серебряных наград.

Норвегия вышла на первое место в общемедальном зачете, на второе поднялась Канада, у которой тоже 10 золотых медалей и преимущество у России по числу серебряных (десять против девяти).

По факту на Олимпиаде в Сочи россияне выиграли 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Однако на фоне допингового скандала вокруг российского спорта отечественная команда была лишена нескольких наград Игр-2014, включая золотые.