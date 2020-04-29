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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53

Газзаев возмущен стремлением продвинуть в "Локомотив" тренера-иностранца вместо Семина

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев считает авантюрой возможное назначение в столичный "Локомотив" серба Марко Николича вместо нынешнего наставника команды Юрия Семина.

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"С удивлением читаю, как некоторые представители бывшей Югославии в российской прессе с удовольствием превозносят некого Николича так, как будто он уже тренер "Локомотива". Считаю, это предельно некорректно по отношению к Юрию Семину, который и де-юре, и де-факто возглавляет команду и продолжает неизменно приносить клубу результат", - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

"В случае досрочного завершения чемпионата (а к этому, похоже, все идет) "Локомотив" попадает напрямую в Лигу чемпионов — какие еще нужны доказательства успешной работы тренера?" – задается вопросом специалист.

Газзаев сетует, что "мы зачем-то кормим иностранных тренеров и не уважаем своих специалистов, несмотря на то, что именно они приносят достижения и славу нашим клубам".

"Я еще могу понять, когда к нам в страну приезжали опытные именитые тренеры, которые выигрывали национальные чемпионаты других стран, работали со сборными и успешно выступали в еврокубках — Адвокат, Спаллетти, Капелло, Манчини, Луческу и так далее. Но сейчас речь идет о человеке, который ничего толком пока в карьере не добился, но его всеми силами проталкивают в клуб, который будет представлять страну в Лиге чемпионов", - отмечает он.

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"Это выглядит как авантюра", - говорит Газзаев.

Ранее СМИ сообщали, что бывший главный тренер сербского "Партизана" Марко Николич заменит на посту наставника "Локомотива" Юрия Семина, чей контракт с московским клубом истекает в следующем месяце.

В марте гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил журналистам, что по окончании сезона будет рассмотрено несколько кандидатур, включая самого Семина. Правда, вскоре сезон России был прерван из-за пандемии коронавируса, по предварительным данным он будет возобновлен 21 или 28 июня.

Семин неоднократно возглавлял "Локомотив" - с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, в 2009-2010 годах, а также с 2016 года и по настоящий момент. С ним "Локомотив" становился чемпионом России в 2002, 2004 годах и в сезоне-2017/18.

футбол ФК Локомотив Юрий Семин Валерий Газзаев

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