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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Футболисты "Рубина" в субботу возобновят тренировки на базе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Игроки казанского футбольного клуба "Рубин" в субботу вернутся к тренировкам на клубной базе.

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"Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина" в пятницу.

15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Также на территории Республики Татарстан разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов",- отмечается в сообщении пресс-службы казанского клуба.

В релизе также уточняется, что иностранные футболисты Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили и Сильвие Бегич, которые находятся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что в Татарстане частично возобновляется тренировочный процесс спортсменов.

Согласно приказу министра спорта Татарстана Владимира Леонова, с 13 мая разрешается организация тренировок для "лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку", а также для членов спортивных сборных команд России и Татарстана и для профессиональных спортивных клубов.

На паузу, вызванную пандемией коронавируса, "Рубин" ушел, находясь на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

футбол ФК Рубин

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