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Олимпийская чемпионка в гандболе Судакова перешла в ЦСКА

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА (Москва) объявил о подписании контракта с игроком сборной России Мариной Судаковой.

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"Правая крайняя сборной России Марина Судакова заключила контракт с армейским клубом. Спортсменка начнет выступать за ЦСКА с нового сезона", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Для меня переход в ЦСКА — это совершенно новый этап и новые положительные впечатления в карьере. Большую часть своей жизни я провела в клубе "Ростов-Дон", и сейчас полна сил и желания попробовать проявить себя в новом клубе, которым станет ЦСКА", - сказала Судакова.

"Я приложу все усилия, чтобы помочь армейской команде достичь новых высот и побороться за трофеи во всех турнирах, в которых нам предстоит принять участие в предстоящем сезоне. Ради достижения этих целей постараюсь выкладываться в каждой игре на 100%, реализовывать свои моменты и усердно работать на тренировках, чтобы становиться еще лучше и сильнее", — отметила она.

Судакова является воспитанницей волгоградской и ростовской гандбольных школ. В составе команды "Ростов-Дон" она четыре раза выиграла чемпионат России, шесть раз – Кубок России, три раза – Суперкубок России.

В составе сборной России она выигрывала чемпионат мира (2009) и Олимпийские игры (2016).

гандбол

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