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Иван Телегин продлил контракт с ХК ЦСКА

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с нападающим Иваном Телегиным.

"Хоккейный клуб ЦСКА заключил соглашение с нападающим Иваном Телегиным, сроком на два года (до конца сезона 2021/2022)", - говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба.
Телегин выступает в ЦСКА с 2014 года, в составе команды становился обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего в КХЛ он сыграл за ЦСКА в 308 матчах, в которых набрал 83 (33+50 по системе "гол+пас") очка.

В составе российской олимпийской сборной Телегин выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане.

хоккей ХК ЦСКА

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