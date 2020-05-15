Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

"Брюгге" стал победителем досрочно завершившегося чемпионата Бельгии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чемпионат Бельгии по футболу официально решено не доигрывать, сообщается на сайте турнира.

СпортЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняЧитать подробнее

Победителем чемпионата признан занимающий первое место "Брюгге"

Чемпионат страны, как и большинство национальных первенств, был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент возникновения паузы команды успели сыграть по 29 матчей. "Брюгге" набрал 70 очков, ближайший преследователь, "Гент" – 55.

По итогам чемпионата "Брюгге" получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов, "Гент" будет участвовать в квалификации ЛЧ. "Шарлеруа" и "Антверпен", занявшие третье и четвертое места, представят Бельгию в групповом этапе Лиги Европы, "Стандард" должен пройти квалификационный отбор.

Аутсайдер чемпионата, "Васланд-Беверен" опускается из Высшей лиги в Первую.

Ранее о досрочном завершении чемпионатов объявили в Нидерландах (чемпион объявлен не был) и Франции (победителем стал ПСЖ). Стало известно, что в Германии чемпионат возобновляется 16 мая. Чемпионат России решено возобновить 21 июня.

футбол Бельгия

Новости по теме

Новости

Иван Телегин продлил контракт с ХК ЦСКА

Загитова и Медведева вошли в расширенный состав сборной России

Российская премьер-лига-2019/20

Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

Российская премьер-лига-2019/20

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Расходы МОК в связи с переносом Олимпиады составят $800 млн

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

В генах биатлониста Устюгова нашли мутации, выводящие его из-под обвинений в допинге

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Отец Нурмагомедова вышел из комы

Гонщик "Формулы-1" Сайнс с 2021 года будет выступать за Ferrari

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');