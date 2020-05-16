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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Врач баскетбольного клуба ЦСКА скончался от коронавируса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о кончине клубного врача Романа Абжелилова.

"Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба клуба в субботу.

Абжелилову было 44 года, у него остались жена и двое детей. "Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем... Это большая потеря для всех нас", - отмечается в сообщении.

ЦСКА Роман Абжелилов коронавирус

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