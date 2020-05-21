Умер олимпийский чемпион 1984 года в хоккее Герасимов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России сообщила о кончине олимпийского чемпиона 1984 года в составе сборной СССР Александра Герасимова.

"21 мая 2020 года на 62-м году жизни скончался советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Александр Герасимов. Федерация хоккея России приносит соболезнования в связи с кончиной Александра Петровича. Мы глубоко опечалены новостью об этой трагедии и выражаем слова искренней поддержки родным и близким спортсмена", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

В качестве игрока он выступал за пензенский "Дизелист" (с 1978 по 1980 годы) и московский ЦСКА (с 1980 по 1988 год), с которым семь раз выигрывал чемпионат СССР. Всего в национальном первенстве он провел 232 матча и забросил 73 шайбы.

В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом в 1984 году (сыграл на турнире семь игр и забросил две шайбы).

Вместе с молодежной сборной СССР он становился чемпионом мира в 1978 и 1979 годах.

В 1986 году Герасимов окончил факультет физической культуры Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского. По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.