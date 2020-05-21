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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42

РФС допустил досрочное завершение чемпионата России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза примет решение о досрочном завершении чемпионата России в случае массовых заражений футболистов коронавирусом, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

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"Если клубы начнут массово сниматься по объективным причинам, наверно странно будет заставлять их играть молодежными составами в РПЛ. Если такая ситуация возникнет, что исполком РФС примет соответствующее решение", - сказал Митрофанов в ходе онлайн-конференции в четверг.

"На собрании клубов в конце апреля - начале мая и на исполкоме РФС рассматривался вопрос, что если невозможно будет начать тренировки или чемпионат, то мы розыгрыш завершим. Это был один из вариантов. По другому плану, все пойдет нормально, но, вдруг, в клубах по 70 процентов игроков вдруг заболели коронавирусом, потому что, например, они отказались выполнять регламент или, наоборот, исполняют его, а регламент не сработал... Мы же не знаем, как ситуация будет, например, в Бундеслиге, которая возобновила чемпионат", - добавил он.

Ранее сообщалось о вспышки коронавируса в московском "Динамо", где заразились пять игроков и членов персонала, также сообщалось о заболевании в столичном "Локомотиве", где вирус был выявлен у двух сотрудников, а также у форварда Джефферсона Фарфана. Также стало известно о том, что коронавирус выявлен у защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.

Розыгрыш чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте, планируется возобновить 21 июня.

футбол

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