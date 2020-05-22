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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35

ФК "Оренбург" расстался с главным тренером

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Константин Емельянов покидает команду.

"ФК "Оренбург" не продлит контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Руководство ФК "Оренбург" благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры" отмечается в сообщении.

В настоящее время "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата ожидается 21 июня.

футбол ФК Оренбург

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