ФК "Оренбург" расстался с главным тренером
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Константин Емельянов покидает команду.
"ФК "Оренбург" не продлит контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Руководство ФК "Оренбург" благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры" отмечается в сообщении.
В настоящее время "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата ожидается 21 июня.