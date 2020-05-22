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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03

Женский гандбольный ЦСКА подал заявку на wild card для участия в ЛЧ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА стал претендентом на получение wild card для участия в розыгрыше Лиги чемпионов ЕГФ сезона-2020/21. Соответствующая заявка была направлена и получила поддержку со стороны Федерации гандбола России, говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

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"Отвечая согласием на предложение Федерации гандбола России, мы отталкивались от нескольких факторов. Во-первых, мы провели достаточно хороший дебютный сезон в конкурентоспособном российском чемпионате, где смогли навязать достойную борьбу ведущим клубам страны. Завоевали бронзовые медали и добыли путевку в "Финал четырех" Кубка России", - заявил гендиректор ЖГК ЦСКА Эдуард Акопян.

"Во-вторых, мы провели успешную трансферную кампанию, усилив свой состав рядом именитых гандболисток, выступающих за национальные сборные России и Дании, и имеющих опыт игры в международных и еврокубковых турнирах", - сказал он.

"В-третьих, мы ожидаем, что в предстоящем сезоне наша команда будет готова сделать новый шаг вперед и благодаря усилиям тренерского штаба, работоспособности игроков и за счет грамотного менеджмента нам будет по силам не только бороться за трофеи во внутренних соревнованиях, но и достойно представлять Россию на европейской арене", - подчеркнул Акопян.

Акопян считает, что "это будет новый опыт для нашей молодой команды и амбициозный вызов". "Именно ради таких вызовов и популяризации гандбола в стране и создавался наш клуб", - заявил он.

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Решение организаторы женской Лиги чемпионов ЕГФ (Европейской гандбольной федерации) озвучат в июне.

Лига чемпионов - крупнейшее клубное соревнование в гандболе, участие принимают ведущие команды Европы. Костяк участников турнира формируется за счет чемпионов тех стран, чьи национальные федерации имеют наивысшие позиции в рейтинге ЕГФ. Также можно стать участником ЛЧ, получив wild card от организаторов турнира.

Женский гандбольный клуб ЦСКА был создан в 2019 году. В чемпионате Суперлиги команда финишировала на третьем месте, однако в плей-офф сыграть не успела: сезон решено было завершить досрочно из-да пандемии коронавируса.

гандбол

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