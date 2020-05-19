Олимпийская чемпионка Седойкина стала гандболисткой ЦСКА

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦКА (Москва) подписал контракт с обладательницей золота Игр-2016 Анной Седойкиной.

"За столичный клуб спортсменка дебютирует в новом сезоне", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Предыдущим клубом Седойкиной был "Ростов-Дон".

"В моей карьере было не так много переходов, но сейчас жизненные обстоятельства сложились таким образом, что лучшим решением будет смена обстановки. Есть игроки, которые меняют клубы практически каждый год, и им привычнее как-то комментировать эти события. Для меня же это лишь второй подобный опыт в карьере", - сказала спортсменка.

"Прежде всего, хочу отметить, что смена клуба никак не повлияет на мой настрой и на мое отношение к работе. Мои цели и задачи остаются неизменными – я продолжу заниматься любимым делом, буду выкладываться по максимуму в каждой игре и по ходу каждой тренировки. Настраиваюсь выходить на площадку, чтобы делать свою работу и вносить вклад в общие успехи команды", - отметила она.

В составе команды "Ростов-Дон" Седойкина по четыре раза стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России; пять раз она выиграла Суперкубок страны.

До этого она пять раз выиграла чемпионат России в составе волгоградского "Динамо".

В составе обеих команд она также по разу выиграла Кубок Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Что касается сборной России, то помимо олимпийского золота, на ее счету серебро ЧЕ-2018 и бронза ЧМ-2019.

Женский гандбольный клуб ЦСКА был создан в 2019 году. В чемпионате Суперлиги команда финишировала на третьем месте, однако в плей-офф сыграть не успела: сезон решено было завершить досрочно из-да пандемии коронавируса.