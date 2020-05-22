Воспитанник футбольного клуба ПСЖ умер в возрасте 24 лет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Игрок французского футбольного клуба "Фуриани Альяни" Жордан Диакисе скончался на 25-году жизни, сообщает пресс-служба "Пари Сен-Жермен", воспитанником которого он является.

"С большим прискорбием мы сегодня узнали, что он умер в возрасте 24 лет. "Пари Сен-Жермен" выражает соболезнования его семье, близким и клубу "Фуриани Альяни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Диакисе родился в Париже, в 13-летнем возрасте он оказался в системе ПСЖ.

"Жордан Диакисе оставит о себе только добрую память у товарищей по команде и наставников", - подчеркивается в сообщении ПСЖ.

О причинах смерти не говорится.

Ранее в Италии скончался 19-летний полузащитник "Аталанты" Андреа Ринальди, который попал в больницу с аневризмой мозга.