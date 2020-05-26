"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 1:0 нанесли поражение дортмундской "Боруссии" в 28-м туре чемпионата Германии.

Единственный гол встречи, прошедшей в Дортмунде, состоялся на 43-й минуте: ворота хозяев поразил Йозуа Киммих.

"Бавария" упрочила лидерство в чемпионате Германии. Она набрала 64 очка и на семь баллов опережает ближайшего преследователя. Им является как раз "Боруссия".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая. Он стал первым из топовых европейских национальных первенств, прервавшим паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Матчи проходят без зрителей.