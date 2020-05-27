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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Союз биатлонистов утвердил новых тренеров сборной России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Старшим тренером мужской сборной России по биатлону утвержден Юрий Каминский, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Решение было принято на заседании правления СБР в четверг.

Михаил Шашилов утвержден старшим тренером женской национальной команды. В составе тренерского штаба женской команды вошел Виталий Норицын, который, как сообщалось ранее в СМИ, вместе с Александром Касперовичем (личный тренер российского биатлониста Александра Логинова) получил приглашение работать со сборной Болгарии.

Кроме этого, вице-президент СБР Валерий Польховский включен в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон 2020-2021.

20 апреля сообщалось, что старшим тренером мужской национальной команды стал Роберт Кабуков, которому должны были помогать Максим Максимов и Артем Истомин. Старшим тренером женской сборной, в свою очередь, тогда был утвержден Владимир Королькевич с помощником Николаем Загурским.

биатлон

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