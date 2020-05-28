Волейболист клуба "Югра-Самотлор" дисквалифицирован на два года за допинг

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Волейболист нижневартовского клуба "Югра-Самотлор" Вячеслав Руднев получил двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Всероссийская федерация волейбола на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Вячеслава Руднева на два года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, - говорится в сообщении.

Указанная статья подразумевает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

Наказание спортсмена начинается с 21 февраля 2020 года.

Команда "Югра-Самотлор" является представителем российской Суперлиги.