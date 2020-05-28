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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

Перешедший в мае из СКА в "Амур" Плотников отправился в "Металлург"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Сергей Плотников перешел из хабаровского ХК "Амур" в магнитогорский "Металлург".

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Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), трансфер вызвал и обратные переходы из "Металлурга" в "Амур". Так, хабаровскую команду пополнили нападающие Егор Спиридонов и Владимир Бутузов, защитник Савелий Ольшанский. Кроме того, "Амур" получил права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

После этого "Амур" произвел обмен с петербургским СКА. Олимпийский чемпион-2018, нападающий Илья Каблуков, а также форвард Максим Карпов из СКА перешли в "Амур". В свою очередь, в Петербург переезжает Спиридонов, также СКА получает права на защитника Замулу.

Что касается чемпиона мира Плотникова, с 2016 года до досрочного окончания сезона-2019/20 он защищал цвета СКА. 16 мая сообщалось, что хоккеист перешел в "Амур".

хоккей КХЛ

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