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СКА отправил в "Амур" чемпиона мира Плотникова

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников продолжит карьеру в хабаровском "Амуре".

"Хоккейные клубы СКА и "Амур" произвели обмен. В хабаровский клуб отправляется местный воспитанник Сергей Плотников, в Петербург переезжает 25-летний форвард Игорь Руденков", - говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Плотников защищал цвета СКА с 2016 года, в составе этой команды становился обладателем Кубка Гагарина. Также он играл за "Амур", "Локомотив" и клуб НХЛ "Питтсбург".

В составе сборной России Плотников в 2014 году выиграл чемпионат мира.

Что касается Руденкова, он в КХЛ выступал за "Торпедо" и "Амур", имеет опыт игры за олимпийскую сборную.

хоккей КХЛ

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