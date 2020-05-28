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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24

В Венгрии разрешили зрителям присутствовать на футбольных матчах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU -Венгерская футбольная федерация объявила в четверг, что болельщики отныне вновь смогут присутствовать на футбольных матчах.

Как сообщается на сайте федерации, организаторы будут рассаживать зрителей, соблюдая дистанцию в три места между ними, в шахматном порядке.

Спортсмены, тренерский штаб и судьи должны будут перед матчем сдать тест на коронавирус.

Однако федерация уточнила, что пока все же оставляет за футбольными клубами возможность принимать решение, играть при пустом стадионе или при зрителях.

Уже на следующей неделе в Будапеште должен состояться матч между ФК "Гонвед" и "Мезёкёвешд". Билеты, как ожидается, вскоре поступят в продажу.

Ранее паузу, возникшую пандемией коронавируса, прервала немецкая Бундеслига.

Венгрия футбол

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